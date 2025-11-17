AMUSE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AMUSE stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 56,59 JPY. Im letzten Jahr hatte AMUSE einen Gewinn von 1,49 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMUSE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at