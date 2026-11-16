AMUSE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AMUSE gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 52,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMUSE 56,59 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 16,83 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at