AMV Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AMV Capital gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

AMV Capital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at