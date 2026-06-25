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25.06.2026 06:31:29
AMV Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AMV Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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