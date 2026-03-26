AMV Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMV Capital hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AMV Capital ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at