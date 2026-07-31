Amwaj Properties Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amwaj Properties Bearer veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amwaj Properties Bearer 0,0 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen JOD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at