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29.10.2026 06:31:29
Amwaj Properties Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Amwaj Properties Bearer gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 JOD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Amwaj Properties Bearer 0,0 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen JOD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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