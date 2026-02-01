Amylyx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3DCEY / ISIN: US03237H1014
|
01.02.2026 05:49:44
Amylyx Pharmaceuticals Co-Chief Executive Sells AMLX 138K Shares for $1.9 Million
On Jan. 15 and Jan. 16, 2026, Joshua B Cohen, Co-Chief Executive Officer of Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), executed an exercise of 200,000 stock options and sold 138,167 shares in open-market transactions for a total consideration of approximately $1.9 million, according to the SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.59); post-transaction value based on Jan. 16, 2026 market close ($14.30). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
05.11.25
|Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|14,29
|-3,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.