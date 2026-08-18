Amylyx Pharmaceuticals Aktie

Amylyx Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCEY / ISIN: US03237H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 17:14:42

Amylyx Pharmaceuticals Stock Climbs 50% Over Positive Topline Data From Phase 3 LUCIDITY Trial

(RTTNews) - Shares of Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) are climbing about 50 percent on Tuesday morning after the company announced positive topline results from its Phase 3 LUCIDITY trial of Avexitide in patients with post-bariatric hypoglycemia following Roux-en-Y gastric bypass surgery.

The company's shares are currently trading at $32.25 on the Nasdaq, up 50.49 percent. The stock opened at $29.93 and has climbed as high as $32.04 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $7.63 to $32.04.

The trial met its FDA-agreed primary endpoint, showing a 55% reduction in the composite rate of Level 2 and Level 3 hypoglycemic events compared to placebo. Secondary endpoints were also met with consistent and statistically significant reductions in hypoglycemic events measured by self-monitoring of blood glucose, continuous glucose monitoring and clinical assessments

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs 33,19 54,88% Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen