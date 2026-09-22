22.09.2026 17:59:55

An A.I. Image of Trump Kissing a Woman Was Fake. It Spread Anyway.

Advances in artificial intelligence and the myriad ways content is shared online have made establishing authenticity even more difficult for users of social media.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegen kann. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
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