A10 Networks Aktie
WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018
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13.05.2026 15:55:03
An A10 Networks Director Sold Nearly 25,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
Eric Singer, Director at A10 Networks (NYSE:ATEN), reported the open-market sale of 24,698 shares of common stock on May 5, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average price of the shares sold ($27.21).Note: 1-year performance calculated with May 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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