ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
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11.07.2026 22:50:01
An Acadia Pharmaceuticals Insider Sold Nearly Half Their Shares in the Company. What Does That Mean for Investors?
James Kihara, Principal Accounting Officer of Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), disclosed the sale of 11,421 shares of common stock in an open-market transaction on June 26, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average price ($26.08); post-transaction value based on June 26, 2026 market close price.*1-year price change calculated as of June 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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