Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
15.02.2026 14:15:00
An Activist Investor Emerges to Try Thwarting Netflix's Proposed Acquisition of Warner Bros.' Assets. What Will Happen Next?
The ongoing saga over whether Netflix (NASDAQ: NFLX) or Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) will acquire Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) has as much drama as one of the streaming platform's hit shows. In the latest twist, a well-known activist investor has purchased a significant stake in Warner Bros. Discovery stock and plans to recommend that shareholders reject Netflix's proposal, which Warner Bros. has already agreed to.This throws another wrench into Netflix's and Warner Bros. Discovery's plans and could really shake things up. Here's what could happen next.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
