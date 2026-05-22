Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
22.05.2026 16:39:00
An adviser told me I can save 35% of the taxes on a Roth conversion. Is that true?
The age-old rule applies: If it sounds too good to be true, it probably is.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!