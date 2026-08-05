Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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05.08.2026 19:30:01
An Aehr Test Systems Director Is Among the Insiders Selling with 20,000 Shares Sold for Over $2 Million. Here Are Insights into the Transaction.
Howard T. Slayen, a member of the Board of Directors at Aehr Test Systems, Inc. (NASDAQ:AEHR), sold 20,000 shares of common stock on August 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($108.30); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($109.89).Aehr Test Systems, founded in 1977 and headquartered in Fremont, California, is a specialized provider of advanced burn-in and test solutions for the semiconductor industry. With a market cap of $3.6 billion, the company has demonstrated significant market momentum, with a one-year share price appreciation of 477.46%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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