Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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20.04.2026 15:01:25
An Alignment Healthcare (ALHC) Insider Sold 30,000 Shares for $626,000
Dawn Christine Maroney, President of Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), reported the sale of 30,000 shares of common stock in an open-market transaction on April 15, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($20.87); post-transaction value based on April 15, 2026, market close ($20.92).* 1-year price change calculated as of April 15, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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