Omega Aktie
ISIN: INE112B01013
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22.06.2026 12:04:01
An Alpha and Omega Semiconductor Insider Sold Nearly 5,000 Company Shares. What Does That Mean for Investors?
Bing Xue, Executive Vice President of Worldwide Sales and Business Development at Alpha and Omega Semiconductor Limited (NASDAQ:AOSL), reported the sale of 4,916 shares of Common Stock for ~$231,000 on June 16, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($47.09).* 1-year price change calculated using June 16th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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