Alphatec Holdings Aktie
WKN DE: A2AP5V / ISIN: US02081G2012
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28.03.2026 18:57:58
An Alphatec VP Sold Company Shares Worth $1.4 Million. Should Investors Avoid the Stock?
Craig E. Hunsaker, Executive Vice President of People & Culture at Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC), executed open-market sales totaling 116,367 shares for a transaction value of approximately $1.44 million, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($12.38); post-transaction value based on March 9, 2026 market close ($12.87).* 1-year performance calculated using March 9, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphatec Holdings Inc
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23.02.26
|Ausblick: Alphatec stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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09.02.26
|Erste Schätzungen: Alphatec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.10.25
|Ausblick: Alphatec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Alphatec Holdings Inc
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