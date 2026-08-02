Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.08.2026 07:30:00
An Analyst Just Named Mark Zuckerberg's Meta a Top Large-Cap Long Idea, Citing AI-Driven Ad Momentum and an Attractive Valuation
Mark Mahaney, an Evercore analyst, called Meta Platforms (NASDAQ: META) his top large-cap long idea on July 22. He believes advertising demand and ad improvements driven by artificial intelligence (AI) will drive continued revenue growth, and that the company is undervalued currently.One week later, Meta released an underwhelming earnings report, and its share price dropped about 10% in a single day. Mahaney reiterated that he expects the stock to outperform, but he lowered his price target from $930 to $820.Is the social media giant an undervalued megacap or a value trap? Let's take a closer look at why Mahaney likes it and whether his thesis still holds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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