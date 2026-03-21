Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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21.03.2026 10:11:24
An answer to America's drought may be hiding in the toilet
Americans in the US are willing to fork out extra money each month to drink recycled wastewater. With climate change intensifying drought in the country, cities are exploring ways to turn sewage into drinking water.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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