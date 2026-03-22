Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
22.03.2026 23:43:19
An answer to US drought conditions may be in the toilet
Americans are willing to fork out extra money each month to drink recycled wastewater. With climate change intensifying drought in several regions, cities are exploring ways to turn sewage into drinking water.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!