Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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14.04.2026 09:23:21

An answer to US drought conditions may be in the toilet

Americans are willing to fork out extra money each month to drink recycled wastewater. With climate change intensifying drought in several regions, cities are exploring ways to turn sewage into drinking water.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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