An Anxious Japan Restarts the World’s Biggest Nuclear Plant
Japan is reviving nuclear power, balancing the need for more clean energy against the lingering trauma of the 2011 Fukushima Daiichi disaster.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
