Aptiv Aktie
WKN DE: A1JPLB / ISIN: JE00B783TY65
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14.08.2026 00:54:44
An Aptiv Director Buys 11,000 Shares, Increasing Their Total Equity Stake by 54%. Here's What That Means for Investors.
Sean O. Mahoney, a long-time member of the Board of Directors at Aptiv PLC (NYSE:APTV), purchased 11,000 Ordinary Shares on August 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($50.24); post-transaction value based on August 11, 2026 market close ($49.62).Aptiv PLC is a leading industrial technology provider with a $10.5 billion market cap, employing 140,000 professionals globally. The company maintains a strategic focus on advanced safety, vehicle electrification, and software-enabled solutions that address evolving demands across automotive, aerospace, and other industries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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