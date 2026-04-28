Arteris Aktie

Arteris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US04301W1071

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28.04.2026 15:36:01

An Arteris Director Sold Company Shares Worth $2 Million. Here's What That Means for Investors.

Saiyed Atiq Raza, a member of the Board of Directors at Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP), reported the indirect sale of 90,000 shares for a total of approximately $1.99 million across multiple open-market transactions on April 17 and April 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.16); post-transaction value based on April 20, 2026 market close ($22.63).* 1-year price change calculated using April 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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