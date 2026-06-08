Arteris Aktie

Arteris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US04301W1071

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08.06.2026 19:33:16

An Arteris Director Sold Over 20,000 Company Shares. What Does That Mean for Investors?

Antonio J. Viana, Director of Arteris (NASDAQ:AIP), disclosed the disposition of 20,839 shares on June 4, 2026, consisting of a direct gift of 20,839 shares and an indirect open-market sale of 20,839 shares, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($36.51).* 1-year price change calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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