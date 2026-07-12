Astera Labs Aktie

Astera Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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12.07.2026 23:50:34

An Astera Labs Insider Sold at $458, but the 93% Revenue Growth Is the Real Story

Manuel Alba, a Director at Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB), executed a sale of 8,491 shares of common stock on July 1, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($458.38); post-transaction value based on July 1, 2026 market close ($430.86).Astera Labs is a semiconductor connectivity specialist founded in 2017 that has achieved significant scale with $1.0 billion in TTM revenue and a market capitalization of $69.7 billion. The company's Intelligent Connectivity Platform addresses critical infrastructure bottlenecks in cloud and AI deployments, positioning it at the intersection of two of the highest-growth technology markets. With a lean operational footprint of 440 employees and TTM net income of $267.6 million, Astera Labs demonstrates strong operational leverage and profitability in a capital-intensive industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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