Axcelis Technologies Aktie
WKN: 939400 / ISIN: US0545401095
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02.06.2026 20:55:46
An Axcelis Technologies Vice President Sold 2,000 Company Shares. What Does That Mean for Investors?
Vice President and Corporate Controller Todd Sutton reported the sale of 2,000 shares of Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS) on May 27, 2026, in an open-market transaction as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($159.99).*1-year price change calculated using May 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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