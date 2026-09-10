ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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10.09.2026 19:19:58
An e.l.f. Beauty Insider Sells 5,512 Shares for $606,320
Joshua Allen Franks, Senior Vice President of Operations at e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF), executed a sale of 5,512 shares of common stock on September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($110.00); post-transaction value based on September 1, 2026 market close ($105.54).
e.l.f. Beauty, Inc. operates as a scaled beauty company with a $6 billion market cap, positioning itself as a significant player in the household and personal products sector. The company leverages its portfolio of owned and operated brands to capture market share across multiple beauty categories, supported by an integrated retail and e-commerce infrastructure that enhances brand accessibility and consumer reach.
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|ÅF AB
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