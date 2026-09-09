Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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09.09.2026 12:23:40
An einigen Standorten: Lufthansa-Gruppe nimmt Flüge nach Dubai wieder auf
Die Lufthansa stuft die Vereinigten Arabischen Emirate derzeit wieder als sichere Zielregion ein. Ende Oktober soll am Münchner Flughafen die erste Maschine nach Dubai starten. Tochtergesellschaften der Lufthansa wollen nachziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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09.09.26
|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
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09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
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09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
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08.09.26
|SPD-Fraktionsvize Zorn lehnt mehr Flugrechte für Emirates ab (dpa-AFX)
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07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
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|08.05.26
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|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
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|20.08.26
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|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|Bernstein Research
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|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,60
|-1,30%
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