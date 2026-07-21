Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
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21.07.2026 21:10:01
An Electronic Arts President Sold 2,500 Shares. Here's What That Means for Investors.
Laura Miele, President of Enterprise Development at Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA), sold 2,500 shares of common stock on July 15, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($207.01); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($207.27).Electronic Arts is a global leader in interactive entertainment with a market capitalization of $52 billion, operating 14,600 employees across its Redwood City headquarters and worldwide offices. The company maintains competitive advantages through its portfolio of iconic franchises, advanced game development capabilities, and integrated digital distribution platforms that enable direct consumer relationships and recurring revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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