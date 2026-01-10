Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
|
10.01.2026 16:48:30
An Etsy Insider Sold 5,600 Shares for $329,000
On Jan. 5, 2026, Merilee Buckley, Chief Accounting Officer of Etsy (NYSE:ETSY), disposed of 9,099 directly held shares through an option exercise with immediate sale and tax withholding, fully exiting direct equity ownership according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($58.45).* 1-year performance is calculated using Jan. 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Etsy Inc
|
04.12.25
|Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025 (finanzen.at)
|
04.12.25
|Etsy witches face a tough business spell (Financial Times)
|
28.10.25
|Ausblick: Etsy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.09.25