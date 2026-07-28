Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.07.2026 20:43:00
An extra-caffeinated version of Mr. Pibb is helping Coca-Cola win over cash-strapped shoppers
Coca-Cola’s stock is bucking consumer weakness as it heads toward a record high.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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