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01.05.2026 06:31:29
An Hui Shan Ying Paper Industry legte Quartalsergebnis vor
An Hui Shan Ying Paper Industry hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte An Hui Shan Ying Paper Industry 0,010 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,14 Prozent auf 6,13 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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