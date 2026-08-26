An Hui Shan Ying Paper Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

An Hui Shan Ying Paper Industry ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat An Hui Shan Ying Paper Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 8,04 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at