An Hui Shan Ying Paper Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

An Hui Shan Ying Paper Industry hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,35 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at