Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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05.06.2026 01:11:22
An indie Semiconductor Co-Founder Sold Company Shares Worth $3.8 Million. Here's What That Mean for Investors.
On May 27, 2026 through May 29, 2026, Ichiro Aoki, co-founder and president of indie Semiconductor (NASDAQ:INDI), reported the open-market sale of 729,900 shares of Class A Common Stock following the exercise of ADK Class A units, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.20).* 1-year performance calculated using May 29, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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