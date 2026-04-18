The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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18.04.2026 17:12:51
An Insider at The Buckle Sold 30,000 Shares Worth $1.6 Million
Kari G. Smith, EVP Stores at The Buckle (NYSE:BKE), reported the indirect sale of 30,000 shares of common stock on April 10, 2026, with a transaction value of approximately $1.64 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($54.57).*1-year performance is calculated using April 17th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu The Buckle Inc.
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12.03.26
|Ausblick: The Buckle vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.11.25
|Ausblick: The Buckle legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Buckle Inc.
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