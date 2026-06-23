EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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23.06.2026 13:23:01
An Insider Just Sold Eos Energy After the Stock's 100% Rally. Should You Too?
On May 28, 2026, Marian Walters, Director at Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), exercised 30,000 stock options and immediately sold the resulting common shares, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.18); post-transaction value based on May 28, 2026 market close ($9.18).* 1-year price performance calculated using May 28, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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