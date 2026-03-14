Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
14.03.2026 10:05:00
An Interesting Big Name Is Betting on a Stellantis Turnaround -- Should You?
Since 2024, Stellantis (NYSE: STLA), Ford Motor Company (NYSE: F), and General Motors (NYSE: GM) have traded completely separately despite their business similarities. General Motors has more than doubled in share price, while Ford has remained in neutral with a 2% decline over that timeframe, and Stellantis tumbled 70% lower. Sometimes, when opportunity knocks, investors should answer the door -- and sometimes the door is best left closed.One big name, Carvana (NYSE: CVNA), seems to be betting on a Stellantis turnaround and is scooping up dealerships, but should investors follow? Carvana is no stranger to growth after the company pumped major capital into its early expansion plans. Although Carvana has its notable and unique car vending machines, the used-car retailer primarily did business online. That's changing as the company evolves. Carvana scooped up yet another Stellantis dealership last week in its evolution to a hybrid sales model of online and in-person. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
13.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
13.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
13.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
12.03.26
|Börse Paris in Rot: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
12.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
12.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Stellantis
|5,73
|-3,65%
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.