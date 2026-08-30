Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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31.08.2026 00:07:01
An Intuit Executive Sells Over a Third of Their Direct Holdings Amid a Share Price Decline
Lauren D. Hotz, Chief Accounting Officer of Intuit Inc. (NASDAQ:INTU), sold 906 shares of common stock on August 27, 2026 as reported in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($346.54); post-transaction value based on August 27, 2026 market close ($348.00).Intuit is a leading provider of financial management and compliance software with a market cap of $95.2 billion. The company leverages a diversified platform strategy across multiple customer segments and use cases, generating substantial operating leverage through its subscription-based business model and ecosystem of complementary financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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26.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
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26.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|307,35
|0,02%
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