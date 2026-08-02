Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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02.08.2026 21:31:45
An IQVIA CEO Sold $26.1 Million as Bookings Hit a Record $3.15 Billion
Chairman and CEO Ari Bousbib reported a sale of about 106,000 shares of IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV) for total proceeds of $26.1 million in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($245.51); post-transaction value based on July 29, 2026 market close ($247.56).IQVIA Holdings Inc. is a premier global provider of life sciences intelligence and services operating across multiple continents. The company maintains a competitive advantage through its integrated platform combining proprietary data, advanced analytics, and extensive clinical research capabilities, enabling clients to optimize drug development timelines and commercialization strategies. With TTM revenue of $17.0 billion and a market capitalization of $38.8 billion, IQVIA has demonstrated strong market positioning and sustained growth momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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