IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
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02.08.2026 21:42:44
An IQVIA Insider Just Sold Over $1 Million in Stock. Here's What Long-Term Investors Should Know
Eric Sherbet, an executive at IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV), sold 5,000 shares of common stock on July 29, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($249.16); post-transaction value based on July 29, 2026 market close ($247.56).IQVIA Holdings Inc. is a leading global provider of integrated solutions for the life sciences industry, employing professionals across multiple continents. The company leverages proprietary data assets, advanced analytics capabilities, and extensive clinical research infrastructure to deliver mission-critical services that accelerate drug development and optimize commercial outcomes for its clients. With a market capitalization of $38.8 billion and TTM revenue of $17.0 billion, IQVIA maintains a competitive advantage through its comprehensive platform approach, combining technology, data, and human expertise to address complex challenges in pharmaceutical development and healthcare commercialization.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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