nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
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07.08.2026 02:52:40
An nCino Insider Sold as Shares Sit 30% Lower. Here's What Long-Term Investors Should Know
April Rieger, the chief legal and administrative officer at nCino, Inc. (NASDAQ:NCNO), sold 7,852 shares of common stock on August 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.22); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($19.50).nCino operates as a leading SaaS provider to the financial services sector, with a market capitalization of $2.1 billion and TTM revenues of $610.1 million. The company's cloud-based platform addresses the critical need for digital transformation within traditional financial institutions by automating complex workflows and integrating advanced AI/ML capabilities. With a geographically diversified customer base, nCino is positioned as a key technology infrastructure provider for the modernization of banking operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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