Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.03.2026 00:56:57
An nLIGHT Director Sold Company Shares Worth $1.6 Million. Is Now the Time to Buy or Sell the Stock?
nLIGHT (NASDAQ:LASR) Board of Directors member Raymond A. Link reported the sale of 25,404 shares of common stock in multiple open-market transactions from March 11, 2026 through March 13, 2026, for a total consideration of approximately $1.61 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($63.48); post-transaction value based on March 13, 2026 market close ($62.60).* 1-year performance calculated using March 13, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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