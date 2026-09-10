An Nvidia Move Just Put AMD and Intel on the Defensive

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has played a pioneering role in the field of artificial intelligence (AI) thanks to its graphics processing units (GPUs), whose massive parallel computing power has enabled the training of popular large language models (LLMs).

Importantly, Nvidia has maintained its dominance in the AI chip market, as evidenced by its recent results that showed a significant jump in revenue and earnings. The good news for Nvidia investors is that it is pulling the right strings to ensure that it continues to dominate this lucrative market. The company's entry into the server central processing unit (CPU) market is one such move, which has put this market's heavyweights -- Intel and Advanced Micro Devices -- on the defensive.

Continue reading