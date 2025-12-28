Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
|
28.12.2025 19:45:20
An Ondas Holdings (ONDS) Insider Sold 29,000 Shares for $281,000
Jaspreet K. Sood, Director of Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS), executed the sale of 29,698 directly held shares on Dec. 22, 2025, following the exercise of options, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 transaction price ($9.48); post-transaction value calculated using the trade-date closing price as per SEC filing data.* 1-year performance calculated using Dec. 22, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
