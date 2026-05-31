Oruka Therapeutics Aktie
WKN DE: A3DPH3 / ISIN: US6876041087
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31.05.2026 16:21:54
An Oruka Therapeutics (ORKA) Insider Sold 105,000 Shares Worth $6.2 Million
Carl Dambkowski, Director of Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA), reported the sale of 105,000 shares of Common Stock for a total of approximately $6.19 million on May 21, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($58.97); post-transaction value based on May 21, 2026, market close ($58.69).* 1-year performance calculated using May 28, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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