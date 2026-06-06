RLI Aktie
WKN: 857241 / ISIN: US7496071074
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06.06.2026 14:23:20
An RLI Corp. Insider Bought 2,500 Shares for $130,000
On May 28, 2026, Director David B. Duclos reported an open-market purchase of 2,500 shares of RLI (NYSE:RLI), as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($51.99); post-transaction value based on May 28, 2026, market close.* 1-year price change calculated as of June 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RLI Corp.
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07.04.26
|Erste Schätzungen: RLI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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20.01.26
|Ausblick: RLI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.01.26
|Erste Schätzungen: RLI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu RLI Corp.
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