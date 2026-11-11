AN2 Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AN2 Therapeutics hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at